Publicado 20/03/2024 09:16 | Atualizado 20/03/2024 09:37

O ministro da Justiça e Segurança Pública, Ricardo Lewandowski, prorrogou por dez dias o emprego da Força Nacional de Segurança Pública em apoio à Polícia Federal (PF) no Rio Grande do Norte. Os agentes atuam desde fevereiro em operações para capturar dois fugitivos da penitenciária federal de Mossoró. Uma portaria com a medida foi publicada no Diário Oficial da União (DOU) nesta quarta-feira (20).

A prorrogação ocorre no âmbito dos "esforços de captura dos foragidos da Penitenciária Federal de Mossoró e nas atividades e nos serviços imprescindíveis à preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio, em caráter episódico e planejado".





"Trabalha-se com essa nova possibilidade visual e são projeções de crescimento de cabelo, barba e uso de disfarces, as quais foram elaboradas por papiloscopistas do setor de Representação Facial Humana do Instituto Nacional de Identificação (INI) da Polícia Federal, em Brasília", disse o órgão. A PF divulgou as projeções que mostram possíveis disfarces usados por Deibson Nascimento e Rogério Mendonça , criminosos que fugiram da Penitenciária Federal de Mossoró, no Rio Grande do Norte, no mês de fevereiro."Trabalha-se com essa nova possibilidade visual e são projeções de crescimento de cabelo, barba e uso de disfarces, as quais foram elaboradas por papiloscopistas do setor de Representação Facial Humana do Instituto Nacional de Identificação (INI) da Polícia Federal, em Brasília", disse o órgão.

A corporação espera que as simulações ajudem a população a identificar os criminosos e, desta forma, a polícia possa prendê-los.



A operação envolve cerca de 600 agentes de segurança, incluindo Polícia Federal, Polícia Penal Federal, Polícia Rodoviária Federal, Força Nacional e Corpo de Bombeiros. Policiais militares de Ceará, Paraíba, Pernambuco, Piauí e Goiás também participam do serviço.



Recentemente, a Secretaria Nacional de Políticas Penitenciárias (Senappen) decidiu transferir o Luiz Fernando da Costa, conhecido como Fernandinho Beira-Mar, para outra unidade. O líder do Comando Vermelho cumpria pena em Mossoró. No dia 8 deste mês, a PF prendeu um suspeito de ajudar os foragidos. A prisão do homem foi realizada em Fortaleza, no Ceará. No total, a Polícia Federal já prendeu seis pessoas que teriam auxiliado na fuga, mas ainda não conseguiu recapturar os fugitivos.A corporação espera que as simulações ajudem a população a identificar os criminosos e, desta forma, a polícia possa prendê-los.A operação envolve cerca de 600 agentes de segurança, incluindo Polícia Federal, Polícia Penal Federal, Polícia Rodoviária Federal, Força Nacional e Corpo de Bombeiros. Policiais militares de Ceará, Paraíba, Pernambuco, Piauí e Goiás também participam do serviço.Recentemente, a Secretaria Nacional de Políticas Penitenciárias (Senappen) decidiu transferir o Luiz Fernando da Costa, conhecido como Fernandinho Beira-Mar, para outra unidade. O líder do Comando Vermelho cumpria pena em Mossoró.

