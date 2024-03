Chuva deixa estragos e mortes no Espírito Santo - Divulgação: Governo ES

Publicado 25/03/2024 11:45 | Atualizado 25/03/2024 12:19

O número de mortos no Estado do Espírito Santo por conta das fortes chuvas deste fim de semana subiu para 19, nesta segunda-feira (25). A maior parte das mortes (17) aconteceu em Mimoso do Sul, um dos municípios mais atingidos pelo temporal. Os outros dois óbitos foram em Apiacá. As informações são da Defesa Civil estadual.

Além das 19 mortes, ainda há seis pessoas desaparecidas no estado, todas elas em Mimoso do Sul, que registrou um acumulado de 24,2 milímetros nas últimas 24h. No total, são mais de sete mil desalojados — que foram para residência de familiares ou amigos — e 411 desabrigados no estado.

A Coordenadoria Estadual de Proteção e Defesa Civil considera alta a probabilidade de ocorrência de movimentos de massa no Sul Espírito-Santense, devido aos altos acumulados e a previsão meteorológica indicar continuidade de chuva nessas regiões. Pelo menos dez cidades estão nesse mapa de risco alto, entre elas, Mimoso do Sul.



Em relação ao risco hidrológico, o órgão considera muito alta a possibilidade de ocorrência de eventos hidrológicos no Sul Espírito-Santense, com destaque para as bacias dos rios Pomba e Muriaé e as partes baixas das bacias dos rios Itapemirim e Itabapoana.

O governador do Espírito Santo, Renato Casagrande, decretou, no sábado (23), situação de emergência em alguns municípios por conta das fortes chuvas que atingiram a região sul do estado desde a noite de sexta-feira (22).



Segundo o Decreto nº 501-S, publicado em edição extra do Diário Oficial do Estado, a situação de emergência foi decretada nos municípios de Alegre, Alfredo Chaves, Apiacá, Atílio Vivacqua, Bom Jesus do Norte, Guaçuí, Jerônimo Monteiro, Mimoso do Sul, Muniz Freire, Muqui, Rio Novo do Sul, São José do Calçado e Vargem Alta.

Para esta segunda-feira (25), a previsão é de até 70% de probabilidade para acumulados de chuva de 10 a 30 milímetros na região extremo-sudoeste do estado. Na região Sul e na região Serrana do Espírito Santo, há 60% de probabilidade para acumulados isolados de chuva de 2 a 10 milímetros.

Acesso as vítimas

O coordenador estadual adjunto da Defesa Civil, o tenente-coronel Benicio Ferrari Júnior, informou que em Mimoso do Sul a água já está baixando e, com isso, as equipes estão conseguindo acessar mais áreas.

"Nesse trabalho de acessar mais locais, a contagem de óbitos cresceu. Vamos seguir nos trabalhos para acessar todas as vítimas", afirma.

A Polícia Civil montou uma força-tarefa para identificação das vítimas que morreram nas enchentes em Mimoso do Sul. Os corpos encontrados estão sendo levados para uma capela mortuária no centro do município para que familiares façam o reconhecimento. Duas equipes do Departamento Médico Legal (DML) Vitória foram deslocadas para dar apoio.

Depois do reconhecimento, os corpos estão sendo levados para o Serviço Médico Legal (SML) de Cachoeiro de Itapemirim.

Nesta segunda, algumas pessoas ainda estavam ilhadas em várias localidades de cidades do Sul capixaba. "Com as águas baixando, diminui muito essa demanda por pessoas a serem resgatadas. Tem algumas localidades como Santo Antônio de Muqui, Conceição de Muqui, Ponte de Itabapoana, esses locais ainda estão com dificuldade de acesso por terra então a gente manteve bastante ontem algumas ações de busca e salvamento", explica o coordenador.

Os acessos a cidade de Apiacá estão comprometidos. As pessoas só conseguem chegar no município dando uma volta pela cidade de Bom Jesus do Itabapoana, já no Rio de Janeiro.

Enxurrada arrastou caminhão do Corpo de Bombeiros

Mimoso do Sul, cidade do interior do Espírito Santo, que registrou no sábado o acumulado de 231,8mm de chuvas, viveu momentos de terror. O temporal que atingiu o sul do estado fez com que grande parte do esperado para o dia inteiro fosse observado ainda pela manhã. No município, um caminhão do Corpo de Bombeiros foi arrastado pela enxurrada que alagou ruas do local.

Caminhão do Corpo de Bombeiros é arrastado por enxurrada no Espírito Santo



De acordo com a corporação, os militares estavam atendendo ocorrências na região quando estacionaram a viatura e seguiram até o local do atendimento de um bote. O nível da água subiu rapidamente e atingiu a veículo, que foi arrastado pela enchente



Nenhum dos militares que atuam no local foram atingidos, eles seguiram atendendo ocorrências no município após o incidente.