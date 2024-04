A iniciativa foi realizada pelo Serviço de Vigilância e Repressão da Alfândega com o apoio dos Correios - Divulgação/Receita Federal

A iniciativa foi realizada pelo Serviço de Vigilância e Repressão da Alfândega com o apoio dos Correios Divulgação/Receita Federal

Publicado 04/04/2024 16:16 | Atualizado 04/04/2024 16:17

Mais de R$ 1,2 milhão em mercadorias irregulares foram apreendidas no estado do Espírito Santo em março deste ano. A iniciativa foi realizada pelo Serviço de Vigilância e Repressão da Alfândega da Receita Federal com o apoio dos Correios para investigar e interceptar carregamentos suspeitos.



Durante a operação foram identificados diversos itens como celulares, equipamentos de informática como roteadores e antenas, além de videogames e eletrônicos variados. Essas mercadorias teriam sido introduzidas no país de forma ilegal.

As mercadorias teriam sido importadas ilegalmente Divulgação/Receita Federal



Segundo a Receita Federal, essa ação colaborativa reforça o compromisso das autoridades em combater atividades ilícitas e garantir a segurança nas operações de transporte e entrega de produtos.