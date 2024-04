Policial joga spray de pimenta no rosto de um cidadão - Reprodução

Policial joga spray de pimenta no rosto de um cidadãoReprodução

Publicado 25/04/2024 14:35

São Paulo - Um vídeo que circula nas redes sociais mostra um cidadão de São Paulo sofrendo uma abordagem policial violenta. Na ocasião, a vítima é atingida com spray de pimenta nos olhos, mesmo sem oferecer resistência.

De acordo com Renato Freitas, deputado estadual eleito no Paraná pelo PT e uma das primeiras pessoas a divulgar o ocorrido, a vítima das agressões policiais foi quem solicitou a chegada da PM. Antes de ser agredido pelas autoridades, o homem, identificado no vídeo como César, havia sido ameaçado com uma faca. A situação aconteceu na última terça-feira (23). Não há confirmação da localização exata do ocorrido.

"Morador recebe cobrança de aluguel que já estava pago. O cobrador, ex-marido da dona do imóvel, o ameaça com uma faca. O morador aciona a polícia. Com a chegada dos PMs, a vítima vira criminoso. Mais uma ação abusiva da polícia", diz o texto que acompanha o vídeo nas redes.

O homem que filma o ocorrido se identifica como irmão da vítima. Em determinado momento, a dona da residência aparece nas imagens e diz que "ele é uma pessoa boa, é um bom inquilino". Pouco depois, César parecia agoniado e dizia que só queria respirar.

Policial joga spray de pimenta no rosto de cidadão que não oferece resistência em mais um caso de violência policial em São Paulo.#Violencia #SaoPaulo #ODia



Crédito: Reprodução pic.twitter.com/QTPPjbJ56R — Jornal O Dia (@jornalodia) April 25, 2024

O DIA procurou a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo e o Ministério Público de São Paulo, mas, até o momento, nenhum dos órgãos se manifestou.

Nos comentários, diversos internautas criticam a ação policial e apontam que a violência só estava acontecendo por ser na periferia e que o mesmo não aconteceria em zonas nobres de São Paulo. Outros diziam ironicamente que se tratava de "mais um caso isolado".