A policial militar Vanessa RezendeReprodução

Publicado 11/05/2024 16:57

O Tribunal de Justiça Militar de São Paulo decretou, na tarde desta sexta-feira (10), a prisão preventiva da soldada Vanessa Rezende. Ela é suspeita de furtar armas e munição do 6º Batalhão da Polícia Militar de Santos.

De acordo com as investigações, um armário foi arrombado e duas pistolas modelo Glock .40 da Polícia Militar foram levadas. Além disso, também foram roubados 12 carregadores e 210 munições do mesmo calibre, dois carregadores de pistola 9mm, 24 munições e um colete à prova de balas, que ficavam guardados em um dos armários instalados em um alojamento.

Impressões digitais de Vanessa Rezende foram encontradas nos armários arrombados, e projéteis furtados foram rastreados até um imóvel relacionado a ela. Essas evidências levantam suspeitas de que a policial possa ter cometido o furto enquanto estava de serviço no 6º Batalhão. A investigação também aponta a possibilidade de cumplicidade de outras pessoas no crime.

Este não é o primeiro caso de furto de armas na região, com um incidente anterior ocorrido em uma unidade do Batalhão de Policiamento Rodoviário. No episódio anterior, foram roubados fuzis e munição, e uma escada de alumínio foi encontrada abandonada na área externa da base militar.