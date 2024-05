Instituto informou que tem o soro contra o veneno da naja disponível, em caso de picadas - Divulgação

Publicado 22/05/2024 10:28

Um filhote de serpente naja desapareceu de um laboratório do Instituto Butantan, no centro de pesquisa científica e produção de soros antiofídicos e vacinas, na Zona Oeste de São Paulo. O sumiço foi constatado há três semanas.



Em nota enviada ao O Dia nesta quarta-feira, 22, o instituto afirma que o animal estava no Laboratório de Herpetologia, que fica distante da área de visitação pública, composta pelo Parque da Ciência e por museus.

"O laboratório é frequentado apenas por profissionais e pesquisadores. O Instituto Butantan possui um plano de contingência para esses casos, que foi acionado e está atuando, inclusive com uma apuração interna em andamento", diz um trecho da nota.



Câmeras de segurança foram checadas, mas nenhuma imagem da cobra fora do laboratório foi localizada. Por isso, segundo o Butantan, a "hipótese mais provável é que o animal tenha entrado no ralo interno do laboratório", passado para o encanamento e "morrido".



Por segurança, foram instaladas armadilhas no entorno do laboratório, mas não houve resultado. O instituto ainda informou que tem o soro contra o veneno da naja disponível, em caso de picadas.

*Com informações do Estadão Conteúdo