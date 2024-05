Bandidos pediram para que o casal parasse de bater - Reprodução/vídeo

Bandidos pediram para que o casal parasse de bater Reprodução/vídeo

Publicado 25/05/2024 08:56 | Atualizado 25/05/2024 09:12

Um casal reagiu a um assalto e impediu que o carro fosse roubado em Uberlândia, Minas Gerais. Câmeras de segurança flagraram o momento em que os dois enfrentaram os criminosos e ficaram cerca de quatro minutos brigando com os ladrões. O caso aconteceu na última terça-feira, 21.

Nas imagens é possível ver o momento em que o carro parado, alvo dos ladrões é observado pelos dois homens, que passam pelo veículo em uma moto e voltam.



Enquanto a mulher sai do carro, uma dos criminosos abre a porta do motorista, em que o marido está e anuncia o roubo. Ele finge estar armado e leva o casal para trás do automóvel.



Em um determinado momento, o homem reage e passa a brigar com um dos ladrões e vão para o meio da rua. O outro bandido tenta subir na moto e fugir, mas o homem o ataca com uma voadora. A mulher também passa a bater nos homens.

Durante cerca de dois minutos, o casal bateu com chutes e socos nos criminosos, que até tentaram fugir, mas por diversas vezes foram derrubados pelas vítimas.



Um vizinho se aproximou e se juntou ao casal no combate aos assaltantes e cerca de um minuto depois, um deles fugiu a pé e o outro subiu na moto e foi embora.



O casal não registrou boletim de ocorrência.