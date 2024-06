Porto Alegre volta a registrar alagamentos após aumento do nível do Guaíba - Reprodução/TV RBS/ Afiliada a Rede Globo

Porto Alegre volta a registrar alagamentos após aumento do nível do GuaíbaReprodução/TV RBS/ Afiliada a Rede Globo

Publicado 03/06/2024 11:42

Rio Grande do Sul - O nível do Guaíba registrou 3,86 metros nesta segunda-feira, 3, na régua da Usina do Gasômetro, em Porto Alegre, segundo a Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico (ANA) e está acima da cota de inundação de 3,60 metros. A alta foi motivada pelos ventos que sopram da região Sul do estado e represam as águas do lago.

No domingo, 2, a medicação chegou a 3,49 metros, o menor nível em um mês. O nível do Guaíba atingiu níveis históricos ao longo de maio devido aos temporais que assolaram o Rio Grande do Sul. Antes, o ponto mais alto a que havia chegado o lago foi 4,76 metros em 1941.

Já no sábado, 1º, o lago ficou abaixo da cota de inundação pela primeira vez em um mês. De acordo com a régua instalada no Gasômetro, o nível caiu de 3,60 para 3,57 metros.

A alta provocou novos alagamentos na Orla do Guaíba, na região Central. Segundo a Empresa Pública de Transporte e Circulação (EPTC), entre os outros pontos alagados estão: Avenida Praia de Belas, Avenida Aureliano Figueiredo Pinto, Borges de Medeiros e Rótula das Cuias.

Os temporais no estado gaúcho já deixaram pelo menos 172 mortos, cerca de 806 feridos e 42 pessoas desaparecidas, segundo dados da Defesa Civil.

O boletim ainda mostra que mais de 579,4 mil pessoas estão desalojadas e mais de 37 mil pessoas em abrigos públicos, com necessidades de itens como colchões, cobertores e roupa de cama e banho. Ao todo, pelo menos 475 cidades foram afetadas e mais de 2,3 milhões de pessoas sofrem com as inundações.

A água avançou sobre Porto Alegre, causando inundações em bairros e expulsando pessoas de casa. A rodoviária e o aeroporto da capital foram atingidos. Estádios de futebol também foram alagados.

Chuvas

A chegada de uma nova frente fria no domingo no estado gaúcho causou chuva isolada e de fraca intensidade nas regiões Oeste, Campanha, Sul, Centro, Vales e Porto Alegre. Nas missões, Noroeste, Norte, Nordeste e Serra, o tempo permaneceu firme e sem previsão de chuva, segundo o Climatempo.

Nesta segunda-feira, 3, o tempo ficará mais fechado e chuvoso no litoral Norte, Vales e região Metropolitana de Porto Alegre. Nas missões, Noroeste, Norte, Sudeste e Serra, o tempo estará nublado com possibilidade de chuva a qualquer momento.

Doações

Diante da situação de calamidade pública enfrentada no Estado, o governo gaúcho reativou o canal de doações para a conta "SOS Rio Grande do Sul" para receber doações via Pix que serão revertidas a donativos para as vítimas. O Governo do Rio Grande do Sul e a Defesa Civil divulgaram duas maneiras de receber as doações:

- Centro Logístico da Defesa Civil Estadual

- Endereço: avenida Joaquim Porto Villanova, 101, bairro Jardim Carvalho, em Porto Alegre

- Telefone: (51) 3210 4255

Pix para a conta SOS Rio Grande do Sul

- Chave - CNPJ: 92.958.800/0001-38

- Banco do Estado do Rio Grande do Sul

Atenção: quando realizar a operação, é necessário confirmar que o nome da conta que aparece é "SOS Rio Grande do Sul" e que o banco é o Banrisul.

A gestão e fiscalização dos recursos ficarão a cargo de um Comitê Gestor, presidido pela Secretaria da Casa Civil e composto por representantes de órgãos do governo e entidades sociais. Os recursos serão integralmente revertidos para o apoio humanitário às vítimas das enchentes e para a reconstrução da infraestrutura das cidades.