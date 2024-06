Homem invade loja de celulares armado com marreta e provoca destruição - Reprodução/vídeo

Minas Gerais - Imagens de câmeras de segurança registraram o momento em que um homem invadiu uma loja de celulares armado com uma marreta e destruiu parte do estabelecimento. O caso aconteceu no último sábado, 8, em Montes Claros, norte do estado mineiro. Uma criança de seis estava no local durante a ação.

No vídeo, é possível perceber que o homem se aproxima do balcão, onde estava uma menina e inicia o ataque. A criança se afasta assustada e ele continua quebrando vários objetos.

O suspeito, "tomado de fúria", danificou com a marreta as vitrines e o balcão da loja, que era de vidro, além de um computador, uma impressora e dois celulares. Logo depois da atitude violenta, ele fugiu, deixando para trás o celular. Antes de sair, ele teria feito ameaças ao vendedor da loja.

Segundo a Polícia Militar (PM), Diego Rodrigues, o dono do estabelecimento, contou que o suspeito teria deixado o celular na loja para manutenção e ficou insatisfeito com o conserto.

Ainda de acordo com o relato do comerciante, o homem foi até o local exigindo o estorno do pagamento de R$ 170 e realizou o ataque. Ele já foi identificado, mas a sua identidade não foi revelada.

"Estou sem saber como recomeçar, já liguei para um profissional que mexe com vidro para fazer um orçamento e tô aguardando. Aqui a gente faz impressão, coloca música em pendrive, vende pendrive. Já veio cliente hoje aqui e eu já perdi serviço, é difícil", lamenta Rodrigues.

Diego não estava na loja quando tudo ocorreu, quem aparece nas imagens é um funcionário dele, que estava com a filha. "Ele fez tudo de caso pensado, premeditou tudo, a maldade dele foi toda calculada", afirma o comerciante.

Os agentes realizam buscas para tentar localizar o suspeito.