Em 2023, Diabão entrou para o Guinness por ter 33 implantes em forma de chifres na cabeça - Reprodução / TikTok

Em 2023, Diabão entrou para o Guinness por ter 33 implantes em forma de chifres na cabeçaReprodução / TikTok

Publicado 18/06/2024 13:00 | Atualizado 18/06/2024 13:25

O tatuador Diabão Praddo, de 49 anos, antes chamado de Michel, mostrou sua nova carteira de identidade em publicação nas redes sociais nesta segunda-feira (17). Ele anunciou a alteração do nome no último mês de abril, quando postou a mudança da certidão de nascimento.

"Tu é fera, deve servir de inspiração para todo mundo seguir seus sonhos!", afirmou uma pessoa nos comentários da foto da identidade. "Da hora, irmão! Eu gosto de modificações", mencionou outro internauta.

Morador da Praia Grande, no litoral de São Paulo, o homem, que se chamava Michel Praddo, decidiu assumir o apelido de Diabão como seu nome oficial. Ele está no livro de recordes do Guinness por ter o maior número de implantes em formas de chifres na cabeça no mundo, com 33.

Segundo o site "Metrópoles", Diabão tem cerca de 85% do corpo tatuado e menciona, como modificações realizadas, 17 implantes de silicone, 30 escarnificações (técnica com cortes superficiais na pele), sete implantes transdermais, tatuagem nos olhos, língua bifurcada e tatuada, bifurcação nas laterais da boca, implante dentário cromo, lipoaspiração, abdominoplastia e remoções de nariz, orelha, mamilo, dedo anelar e umbigo.