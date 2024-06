Presidente de partido, Eurípedes Gomes de Macedo Júnior - Reprodução

Presidente de partido, Eurípedes Gomes de Macedo JúniorReprodução

Publicado 27/06/2024 15:58

A 1ª Promotoria de Justiça Eleitoral do Distrito Federal denunciou à Justiça o presidente licenciado do Solidariedade Eurípedes Júnior, alvo principal da Operação Fundo no Poço, que investiga suposto desvio de R$ 36 milhões do fundo partidário e eleitoral da legenda.