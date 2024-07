Policiais encontraram corpo carbonizado dentro de veículo - Divulgação

Policiais encontraram corpo carbonizado dentro de veículoDivulgação

Publicado 01/07/2024 10:59

Minas Gerais - Uma mulher, de 32 anos, e seu tio, de 55, foram indiciados por matar e carbonizar o então marido da suspeita na zona rural de Itaguara, no interior de Minas Gerais. O mandado de prisão preventiva foi cumprido na sexta-feira (28).

Os suspeitos, tio e sobrinha, já haviam sido presos temporariamente em maio. Com a conclusão das investigações, a Polícia Civil indiciou a dupla e representou à Justiça pela prisão preventiva de ambos. O crime aconteceu no dia 4 de fevereiro.

A investigação teve início após a localização de um corpo e de um veículo carbonizados, no município de Rio Manso. Por meio de exame médico-legal, foi verificada a identidade da vítima, um homem de 44 anos, companheiro da indiciada.

Crime premeditado



Conforme apurado pela Polícia Civil, a vítima foi executada na casa em que vivia com a companheira, na localidade de Butua, área rural de Itaguara. De acordo com a delegada Anagreici Pretto, as provas apontam que a mulher teria deixado o marido inconsciente após a ingestão de remédios com efeitos sedativos, acionando em seguida o tio, responsável por esfaquear a vítima até a morte.



"À noite, eles levaram o corpo para o carro da vítima, dirigiram até a localidade de Biquinha das Pedras, às margens da BR-381, no município de Rio Manso, e atearam fogo, na intenção de desfazer as provas das facadas e levar as investigações para outra linha", completou Anagreici.

Segundo a delegada, a identificação da vítima só foi possível após exame odontolegal antropológico. A suspeita confessou aos policiais o homicídio, alegando ter cometido o crime em razão das constantes ameaças sofridas por parte do companheiro.