Publicado 01/07/2024 11:22

Um idoso, de 73 anos, morreu neste domingo, 30, depois de sofrer uma parada cardiorrespiratória após cair de uma lancha desgovernada no Lago Paranoá, em Brasília, no sábado, 29. Um outro idoso, de 65 anos, que também estava na lancha e pulou no lago, não sofreu ferimentos graves.

Segundo o Corpo de Bombeiros, o homem foi reanimado durante 40 minutos, até os batimentos cardíacos serem restabelecidos. Ele foi levado para o Hospital de Base, onde morreu neste domingo.

Um vídeo compartilhado nas redes sociais por testemunhas mostra a lancha em "zigue-zague" e sem piloto. A embarcação estava no trecho entre o Palácio da Alvorada — residência oficial do presidente da República — e a ponte JK, sem ninguém a bordo, até finalmente parar. A embarcação bateu em um portão.

A Polícia Civil afirma que o piloto da embarcação fugiu do local, mas foi identificado logo em seguida. Uma terceira pessoa, não identificada, que ocupava a embarcação também caiu na água. Esta conseguiu sair sozinha e não se encontrava no local do acidente. Os investigadores ainda não sabem o motivo do acidente e o que levou as pessoas a pularem na água.



Em nota, a Marinha disse que a Capitania Fluvial de Brasília prestou apoio às vítimas e que instaurou um inquérito "para apurar as causas, circunstâncias e responsabilidades do ocorrido".