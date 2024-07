Carolina convive com a neuralgia do trigêmeo, considerada a ’pior dor do mundo’ - Reprodução / TikTok

Publicado 03/07/2024 21:03 | Atualizado 03/07/2024 21:06

Rio - A estudante de veterinária Carolina Arruda, diagnosticada com neuralgia do trigêmeo, condição conhecida por causar a 'pior dor do mundo', recentemente abriu uma vaquinha virtual para arrecadar dinheiro para realizar eutanásia na Suíça. A influenciadora, 27 anos, é conhecida por compartilhar seu dia a dia convivendo com a doença em seu perfil do TikTok.

Em seu perfil, Carolina mostra sua rotina e os remédios que toma por causa da neuralgia. Morfina líquida e canabidiol são algumas das substâncias que ela usa. Em crises muito fortes, a influenciadora chega a desmaiar de dor e precisa ser levada ao hospital.

No TikTok, ela, que sempre deixou claro seu desejo pela eutanásia, compartilhou com os seguidores a vaquinha virtual que abriu para realizar, na Suíça, já que o procedimento que é proibido no Brasil. Na eutanásia, a morte é induzida ao paciente de forma consentida e assistida por médicos através de uma injeção letal.

"Eu quero compartilhar uma parte muito pessoal da minha jornada, que é a minha decisão de buscar eutanásia na Suíça. Há 11 anos, eu fui diagnosticada com neuralgia do trigêmeo bilateral, que é uma dor intensa e persistente que provoca choques elétricos extremamente intensos e agudos no meu rosto, que são disparados sem aviso. Qualquer movimento como falar, tocar ou até mesmo sentir uma brisa pode desencadear um episódio excruciante de dor", explicou ela no vídeo.

Na vaquinha online, Carolina falou um pouco sobre a doença e o motivo de ter escolhido a eutanásia. "A dor que sinto é descrita como uma das dores mais intensas que um ser humano pode experimentar, comparável a choques elétricos equivalentes ao triplo da carga de uma rede 220 volts que atravessam meu rosto constantemente, sem aviso e sem trégua", escreveu ela.

"Já me submeti a quatro cirurgias – descompressão microvascular, rizotomia por balão e duas neurolises por fenolização. Além disso, tentei inúmeros tratamentos farmacológicos, incluindo anticonvulsivantes, analgésicos opioides e antidepressivos. Infelizmente, nenhum desses procedimentos trouxe o alívio esperado e, atualmente, minha condição é considerada refratária", disse.

Segundo ela, a vaquinha virtual, que tem meta de R$ 150 mil, foi criada para arcar com os custos do procedimento, além de despesas com a viagem e estadia na Suíça e outros custos médicos associados. "Depois de esgotar todas as opções médicas disponíveis e enfrentar uma dor insuportável diariamente, tomei a difícil decisão de buscar a eutanásia como uma forma de encerrar meu sofrimento de maneira digna", escreveu Carolina. Até o momento, o financiamento coletivo já arrecadou mais de R$ 19 mil.