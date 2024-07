Corpo do idoso foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) para perícia - Foto: Arquivo MAIS

Publicado 03/07/2024 21:24

Um idoso de 75 anos passou mal e morreu enquanto levava uma garota de programa para um motel em Araçatuba, São Paulo. Caso ocorreu nesta terça-feira, 2.

José Francisco da Silva dirigia seu carro a caminho do local quando o incidente aconteceu, com a jovem de 26 anos ao seu lado.

A mulher ligou para o Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) e a Polícia Militar após o cliente desmaiar. De acordo com informações do Metrópoles, ela relatou no boletim de ocorrência que o idoso começou a ficar pálido durante a viagem, antes de passar mal, desmaiar e falecer.

O corpo do homem foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) para perícia. A Polícia Civil registrou o caso como de morte suspeita e irá investigar.