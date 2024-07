Motorista do ônibus morreu devido ao acidente - Reprodução / Internet

Publicado 08/07/2024 10:57 | Atualizado 08/07/2024 11:12

Uma colisão entre um ônibus e um micro-ônibus resultou na morte de cinco pessoas e deixou ao menos seis feridas na manhã desta segunda-feira (8), na rodovia Irineu Penteado, entre as cidades de Ipeúna e Charqueada, no interior de São Paulo. Devido à gravidade do acidente, os dois sentidos da pista precisaram ser fechadas ao tráfego.



De acordo com informações da Agência de Transporte do Estado de São Paulo (Artesp), o acidente ocorreu por volta das 5h30, quando houve uma colisão lateral entre os veículos.

O micro-ônibus transportava pacientes do Sistema Único de Saúde (SUS) e havia saído de São Pedro (SP) por volta das 4h30, com destino ao Ambulatório Médico de Especialidades (AME) de Rio Claro (SP). No veículo, estavam cinco pacientes, três acompanhantes e o motorista.

O outro coletivo trafegava vazio. No entanto, a batida atingiu a região do motorista, que morreu no local.



A rodovia precisou ser interditada em ambos os sentidos para o socorro das vítimas pelo Corpo de Bombeiros. Os sobreviventes foram encaminhados para hospitais em Ipeúna, Rio Claro e Charqueada. A Polícia Militar Rodoviária e equipes da Artesp também estiveram presentes para auxiliar na operação de resgate e organização do trânsito.



Ainda não há informações sobre as causas do acidente.