Agentes da Polícia Civil identificaram e prenderam os suspeitos do latrocínioPolícia Civil-SP/Divulgação

São Paulo, 08 - Os autores do assalto que resultou na morte de um policial penal na quinta-feira, 5, em Santo Amaro, Zona Sul da capital paulista, foram identificados e presos, de acordo com a Secretaria da Segurança Pública de São Paulo. Os suspeitos têm idades entre 20 e 25 anos e as prisões ocorreram menos de 24 horas após a ocorrência, registrada no 11º Distrito Policial.

Os homens estavam em uma motocicleta quando houve a tentativa de roubo da moto da vítima, que reagiu e acabou baleada na cabeça por um dos autores do assalto. Os criminosos fugiram com a arma de fogo do policial penal, que ainda não foi localizada.

A ocorrência foi resolvida após os policiais localizarem e ouvirem testemunhas do crime e investigarem dois homens baleados que haviam dado entrada em hospitais do Campo Limpo e M'Boi Mirim.

Um dos assaltantes baleados foi reconhecido por testemunhas e acabou preso em flagrante após ter alta médica. O segundo, em princípio, seguiu como investigado, mas após a prisão de um terceiro homem envolvido no crime, também foi preso.

Empresário morto em assalto

Um empresário foi assassinado com um tiro no peito por assaltantes em tentativa de roubo de sua moto de luxo na noite de 27 de junho, na Zona Sul de São Paulo. Os assaltantes fugiram sem levar a moto, uma BMW. O crime foi por volta das 19h na Avenida Engenheiro Luís Carlos Berrini, no Campo Belo.

Marcos César Peruchi, de 53 anos, transitava com a motocicleta importada pela avenida quando foi cercado por quatro suspeitos que estavam em duas motos. Ainda não se sabe se o empresário reagiu. Testemunhas que ouviram o tiro encontraram a vítima caída e entraram em contato com a polícia.