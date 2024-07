Assassinatos aconteceram em Jacundá, no sudeste paranaense - Reprodução / Redes sociais

Assassinatos aconteceram em Jacundá, no sudeste paranaense Reprodução / Redes sociais

Publicado 08/07/2024 11:40 | Atualizado 08/07/2024 11:42

Pará - Pelo menos quatro pessoas morreram e três ficaram feridas após ataques a tiros na noite deste domingo, 7, em Jacundá, no sudeste paraense. Segundo a Polícia Militar (PM), um dos feridos é uma criança de 5 anos. Até o momento, ninguém foi preso.

De acordo com os agentes, as vítimas identificadas como Patrick Lohrann e Gabriele Milhomem foram assassinadas no primeiro ataque e outra mulher foi ferida. Já no segundo, também com arma de fogo, Marcelo de Castro Souza e Jocivan Sales dos Santos foram mortos e duas pessoas feridas, incluindo uma criança.

Nesta segunda-feira, 8, o governador Helder Barbalho (MDB) disse que a cúpula da segurança pública do governo do Pará está em deslocamento para Jacundá com o objetivo de apurar as causas das mortes.

"Os agentes de segurança investigam o envolvimento de conflitos de facções criminosas no caso e estão trabalhando para identificar e prender os culpados o mais rápido possível", escreveu na rede social X (antigo Twitter).

De acordo com a Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social (Segup), uma força-tarefa foi montada com equipes especializadas das Polícias Militar e Civil, para "fortalecer o efetivo local, auxiliar nas investigações e apurar, com maior celeridade, as ações criminosas".



Informações que auxiliem as investigações podem ser repassadas pelo disque denúncia, número 181.