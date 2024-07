Suspeito foi localizado em Abre Campo e encaminhado ao sistema prisional - Divulgação / PCMG

Publicado 08/07/2024 13:24

Um homem, de 28 anos, foi preso preventivament pela Polícia Civil após instauração de inquérito policial para apurar crimes de violência doméstica e familiar contra uma mulher, de 22, em Abre Campo, Minas Gerais, na última sexta-feira (5).



Segundo as investigações, já existia contra o suspeito uma ordem judicial de afastamento da vítima, que foi descumprida. Além do crime de perseguição, o homem estaria ameaçando a ex com envio de imagens de armas de fogo e de mulheres assassinadas pelo “tribunal do crime”, com o intuito de causar temor à jovem.



Depois de bloqueado nas redes sociais pela ex-companheira, o homem passou a ameaçá-la por meio de familiares. Durante as buscas, a Polícia Civil descobriu que o suspeito possui uma arma de fogo e decidiu pela prisão. Ele foi localizado em Abre Campo e encaminhado ao sistema prisional.



A Polícia Civil orienta que todo caso de violência doméstica e familiar contra a mulher seja denunciado. O registro pode ser feito diretamente em unidade policial, via disques 180 ou 181 e também pela Delegacia Virtual nos casos de ameaça, vias de fato/lesão corporal e descumprimento de medida protetiva.