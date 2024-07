Ação foi realizada na última sexta-feira (5) - Divulgação / PC-MG

Publicado 08/07/2024 11:48 | Atualizado 08/07/2024 11:59

A Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) prendeu em flagrante um homem, de 35 anos, no bairro Santa Branca, em Belo Horizonte, por filmar os abusos sexuais cometidos contra a filha, de 16 anos. A ação foi realizada na última sexta-feira (5).

A vítima compareceu à Delegacia Especializada de Proteção à Criança e ao Adolescente (Depca) Noroeste, acompanhada de uma amiga, oportunidade em relatou que não suportava mais os abusos sexuais. Depois a adolescente encaminhada a um hospital de referência para receber atendimento.

Considerando a situação de flagrante e as ameaças sofridas pela vítima, a equipe policial se deslocou até a residência do homem. No local, além de prendê-lo, os policiais apreenderam um simulacro de arma de fogo e o celular dele, visto que há relatos sobre filmagens dos abusos.