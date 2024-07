Homem foi denunciado por mais de uma vítima - Divulgação

Publicado 10/07/2024 15:09

Minas Gerais - Um homem, de 52 anos, foi preso suspeito de fazer diversas mulheres vítimas de abusos sexuais durante supostas sessões espirituais de cura. A captura aconteceu nesta terça-feira (9), em Monjolos, na Região Central do estado.

Conforme as investigações conduzidas pela Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (Deam), em Diamantina, o suspeito enganava as vítimas prometendo curas espirituais, mas durante as sessões cometia abusos sexuais e supostamente gravava os atos sem o consentimento das mulheres.



Após os abusos, o homem extorquia as vítimas, ameaçando divulgar os vídeos das sessões. A delegada Kíria Orlandi, titular da Deam Diamantina, ressalta que a denúncia de outras mulheres que também foram abusadas pelo criminoso ajudou a fortalecer o caso contra ele.



"A coragem das vítimas em denunciar foi fundamental para que a justiça fosse feita", avaliou Orlandi.



A investigação acontecia desde o dia 7 de junho e Polícia Civil representou o pedido de prisão, concedido pelo Judiciário, nesta segunda-feira (8). Após os procedimentos de polícia judiciária, o suspeito foi encaminhado ao sistema prisional.