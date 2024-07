Prisões foram mantidas após audiência de custódia realizada pelo STF - Valter Campanato/Agência Brasil

Publicado 12/07/2024 16:42

O Supremo Tribunal Federal (STF) decidiu nesta sexta-feira, 12, manter a prisão de cinco investigados na quarta fase da Operação Última Milha, deflagrada na quinta-feira , 11, que apura o uso irregular da agência para favorecer filhos do ex-presidente Jair Bolsonaro, monitorar ilegalmente ministros do STF e políticos opositores.

Com a decisão, vão continuar presos Mateus de Carvalho Sposito, ex-funcionário da Secretaria de Comunicação da Presidência da República, o empresário Richards Dyer Pozzer, o influencer digital Rogério Beraldo de Almeida, Marcelo Araújo Bormevet, policial federal, e Giancarlo Gomes Rodrigues, militar do Exército.

As prisões foram mantidas após audiência de custódia realizada por um juiz instrutor do gabinete do ministro Alexandre de Moraes. A justificativa para manutenção das prisões ainda não foi divulgada.

