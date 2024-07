Haddad afirmou que ainda tem muita coisa sendo discutida após a aprovação da primeira etapa da regulamentação da reforma - Valter Campanato/Agência Brasil

Publicado 12/07/2024 17:24

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse nesta sexta-feira, 12, que o governo deverá trabalhar pela inclusão das armas no imposto seletivo, no âmbito das discussões sobre a reforma tributária ao longo do segundo semestre.

"Nossa proposta é que volte o imposto seletivo sobre as armas", disse o ministro durante sabatina promovida pela Abraji, em São Paulo. A Câmara rejeitou, nesta semana, a inclusão de armas dentro do regime de Imposto Seletivo, também conhecido como imposto do pecado.

"Tem muita coisa sendo discutida ainda após a aprovação da primeira etapa da regulamentação da reforma, nesta semana. Tem gente que quer os ultraprocessados de volta ao imposto seletivo também", exemplificou ainda o ministro.