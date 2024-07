Vídeos registraram momento que o fogo se alastrava pelo Shopping Popular - Reprodução / Redes sociais

Vídeos registraram momento que o fogo se alastrava pelo Shopping PopularReprodução / Redes sociais

Publicado 15/07/2024 10:34 | Atualizado 15/07/2024 10:51

O Shopping Popular, de Cuiabá, capital do estado de Mato Grosso, foi atingido por um incêndio de grandes proporções, que causou o desmoronamento de sua estrutura, na madrugada desta segunda-feira (15). A causa do incidente ainda não foi identificada. Motoristas que passavam pelo local no momento gravaram vídeos do fogo se espalhou pela construção.

Shopping Popular em chamas pic.twitter.com/c2IJNnIpqN — Aqui o Mato é Grosso (@twitteiros_mt) July 15, 2024

As chamas se alastraram por cerca de 30 minutos, devido à alta quantidade de materiais inflamáveis no local. Agentes do Corpo de Bombeiros chegaram ao local às 2h53, sete minutos depois da primeira solicitação, e seguem trabalhando no local do incêndio, que não deixou vítimas. A ação conta com o apoio de quatro caminhões pipa, duas caminhonetes e um caminhão com escada.

fotogaleria

Por meio de nota publicadas nas redes sociais, o estabelecimento reforçou que divulgará novas informações assim que estiverem disponíveis. "O Shopping Popular, conhecido por sua história de lutas ao lado dos lojistas, enfrenta agora um dos maiores desafios de toda a sua trajetória. Expressamos nossa solidariedade e apoio aos lojistas e colaboradores neste momento de dor e incertezas. Contamos com a compreensão e o apoio de todos para atravessarmos essa fase desafiadora", lamenta.

O Shopping Popular foi inaugurado em 21 de abril de 1995 a partir de reivindicações de camelôs cuiabanos que buscavam sobreviver no comércio informal. Já que o centro da cidade estava ficando lotado com trabalhadores desta categoria, o shopping foi criado para "organizá-los", conta o presidente da Associação dos Camelôs do Shopping Popular, Misael Oliveira Galvão.

O prefeito da cidade, Emanuel Pinheiro (MDB), prestou solidariedade aos comerciantes. "Teremos uma semana extremamente triste por essa tragédia que afetou o shopping popular e a vida de mais de 600 associados que, com dignidade, sustentavam suas famílias, movimentavam a economia cuiabana e dava alma, dava vida a Cuiabá", afirmou o mandatário, que convocou uma reunião emergencial às 15h para recuperação do shopping e auxílio aos vendedores. Uma das ideias é utilizar um espaço do Shopping Orla, mas não há definições sobre os próximos passos.

Nas redes sociais, moradores se solidarizaram com o ocorrido. "Não me lembro de nada com essas proporções em Cuiabá. Que tristeza", afirmou uma pessoa. "Que Deus dê toda a força a todos os lojistas, funcionários e colaboradores", disse outra.