O humorista sendo conduzido ao Palácio da Polícia, em Porto AlegreReprodução / SBT-RS

Publicado 15/07/2024 09:52 | Atualizado 15/07/2024 10:48

O ex-BBB e influenciador Nego Di foi transferido na noite deste domingo (14) para o Rio Grande do Sul após ser preso preventivamente na praia de Jurerê Internacional, em Santa Catarina . Inicialmente conduzido ao Palácio da Polícia, em Porto Alegre, ele foi levado durante a noite para a Penitenciária Estadual de Canoas, na Região Metropolitana da capital. O influenciador é suspeito de cometer estelionato utilizando uma empresa de fachada.

Na última sexta-feira (12),



A investigação aponta que as movimentações financeiras nas contas bancárias vinculadas a ele em 2022 ultrapassaram R$ 5 milhões. Além de Nego Di, Anderson Bonetti, sócio do influenciador, também teve um mandado de prisão preventiva emitido pela Justiça. Bonetti foi preso na Paraíba em 25 de fevereiro de 2023, mas liberado poucos dias depois. Na última sexta-feira (12), o ex-BBB foi alvo de uma operação do Ministério Público do Rio Grande do Sul por suspeita de lavagem de dinheiro . As autoridades alegam que Nego Di lesou cerca de 370 pessoas ao vender produtos por meio de sua loja virtual, "Tadizuera", sem nunca entregar as mercadorias.A investigação aponta que as movimentações financeiras nas contas bancárias vinculadas a ele em 2022 ultrapassaram R$ 5 milhões. Além de Nego Di, Anderson Bonetti, sócio do influenciador, também teve um mandado de prisão preventiva emitido pela Justiça. Bonetti foi preso na Paraíba em 25 de fevereiro de 2023, mas liberado poucos dias depois.

A loja "Tadizuera" operou entre 18 de março e 26 de julho de 2022, quando a Justiça ordenou seu fechamento. O humorista promovia a venda de produtos como aparelhos de ar-condicionado e televisores, frequentemente com preços abaixo do mercado. Uma televisão de 65 polegadas, por exemplo, era anunciada por R$ 2,1 mil.



Segundo as investigações, muitos dos mais de 10 milhões de seguidores do influenciador compraram os produtos, mas nunca os receberam. A polícia descobriu que não havia estoque e que Di sabia que as entregas não seriam realizadas, mesmo assim, continuou a promover as vendas. O dinheiro arrecadado era movimentado nas contas bancárias da empresa.



As autoridades policiais tentaram intimar o ex-BBB diversas vezes para prestar depoimento, mas ele nunca foi encontrado. O prejuízo estimado dos 370 clientes lesados ultrapassa R$ 330 mil. No entanto, devido às movimentações financeiras de grande escala, suspeita-se que o número de vítimas seja maior, já que muitos não denunciaram o golpe à polícia.

Lavagem de dinheiro

De acordo com o Ministério Público do Rio Grande do Sul (MP), o humorista utilizava sorteios virtuais com prêmios atraentes - como dinheiro instantâneo via PIX, celulares, videogames e até carros - para engajar o público e ganhar dinheiro. A ação resultou em um esquema que configura lavagem de dinheiro. Em uma das promoções, o influenciador gaúcho anunciou prêmios atrativos e impossíveis de serem recusados.

A atividade chamou a atenção do MP após o influenciador sortear uma Porsche por apenas R$ 0,99 centavos. Ele anunciava da seguinte forma. "A Porsche pode ser tua por apenas 0,99 centavos. Vai levar essa pra casa com 10 bilhetes premiados valendo 10 mil cada"

Defesa

A defesa de Nego Di e Gabriela, representada pelos advogados Hernani Fortini, Jefferson Billo da Silva, Flora Volcato e Clementina Ana Dalapicula, afirmou em nota, neste domingo (14), que ainda não teve acesso aos autos do inquérito. No entanto, destacaram que "a inocência dos investigados será provada em momento oportuno", presumindo que a dupla não é culpada pelos supostos crimes.

BBB 21

Dilson Alves da Silva Neto, mais conhecido como Nego Di, é um comediante que ganhou fama ao participar do Big Brother Brasil em 2021 como integrante do grupo Camarote. Após o reality show, ele passou a promover rifas nas redes sociais.

Além das atuais acusações, Nego Di já enfrentou sanções por divulgar fake news, tendo sido obrigado a apagar publicações falsas sobre enchentes e sendo proibido de repetir as afirmações sob pena de multa.