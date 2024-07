Patolino ocupava a carta 2 de Ouros do Baralho do Crime - Divulgação

Patolino ocupava a carta 2 de Ouros do Baralho do CrimeDivulgação

Publicado 18/07/2024 09:49 | Atualizado 18/07/2024 09:50

Bahia - O criminoso conhecido como Patolino, um dos mais procurados da Bahia, foi morto após uma troca de tiros com policiais nesta quinta-feira (18). O confronto aconteceu em Capim Grosso, no interior do estado.

De acordo com a Secretaria de Segurança Pública, Thomas Douglas Araújo dos Santos Silva liderava uma facção com atuação na região Norte do estado. Ele foi encontrado em uma operação conjunta da Força Integrada de Combate ao Crime Organizado (FICCO) e das Polícias Militar (Cipe Caatinga) e Civil (Depin).

O criminoso, envolvido com tráficos de drogas e armas, homicídios, porte ilegal de arma de fogo e corrupção de menores, entrou em confronto com os policiais e acabou atingido. Ele foi socorrido, mas não resistiu.



Com ele foram apreendidos uma submetralhadora calibre 40, uma espingarda calibre 12, uma pistola, carregadores, munições, um colete tático balístico, drogas e uma balança.

Armas foram apreendidas com o criminoso Divulgação

Baralho do crime

Patolino ocupava a carta 2 de Ouros do Baralho do Crime. Esse sistema é utilizado pela Secretaria de Segurança Pública para divulgar os principais criminosos do estado que estão sendo procurados.

Nas cartas, além da foto e nome pelo qual o criminoso conhecido, também há o nome verdadeiro do suspeito, assim como os crimes que ele cometeu e a região em que atua. O número do Disque Denúncia (181) também é publicado, junto com o lembrete: "Não precisa se identificar".