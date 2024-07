Casal esteve junto por cerca de dois anos - Reprodução

Publicado 18/07/2024 11:24 | Atualizado 18/07/2024 11:26

A Polícia Civil de São Paulo concluiu o inquérito que investigou o filho mais novo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), Luís Cláudio Lula da Silva, de 39 anos, sob suspeita de ter praticado violência doméstica contra a ex-mulher Natália Schincariol. A investigação foi concluída sem indiciamentos.

Em nota, a Secretaria de Segurança Pública informou que "a investigação foi concluída e relacionada ao Ministério Público na segunda-feira (15)". A Promotoria pode pedir o arquivamento do inquérito, novas diligências para tirar eventuais dúvidas ou, até, denunciar o filho do presidente se considerar o conjunto probatório suficiente para tal.

A ex-companheira de Luís Cláudio, a médica Natália Schincariol, de 30 anos, registrou boletim de ocorrência em abril deste ano relatando um caso de violência doméstica. Uma medida protetiva em favor dela foi expedida no mesmo mês.

No boletim, feito por meio da delegacia eletrônica, ela disse que em janeiro aconteceu uma cotovelada na barriga durante uma briga.

Segundo ela, os casos de violência se intensificaram ao longo do tempo, colocando em risco sua integridade física e mental. Na polícia, ela relatou que já foi afastada do trabalho por um mês "devido ao trauma causado pelas agressões" e "hospitalizada com crises de ansiedade". Disse também que recebe ameaças e ofensas constantes de Luís Cláudio, sendo chamada de "doente mental", "vagabunda" e "louca".



A vítima afirma ainda que tem sido "manipulada" e "ameaçada" para não denunciar as agressões, sob a alegação de que o agressor é filho do ex-presidente e que "possui influência para se safar das acusações".

A defesa do filho de Lula afirma que as declarações são "fantasiosas" e que pedirá reparação por danos morais.