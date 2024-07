Homem fugiu após o crime, mas acabou se entregando - Divulgação

Publicado 21/07/2024 15:10

Goiás - Uma mulher foi morta em Luziânia, no interior de Goiás, após salvar a filha de uma facada. O suspeito, que é marido da vítima fatal, se entregou na noite desta sexta-feira (19), pouco menos de dois dias após ter cometido o crime.

De acordo com a Polícia Civil, o homem estava agredindo a própria mulher na madrugada do dia 17 para o dia 18 no quarto do casal. Na ocasião, a filha da vítima, que ainda é uma adolescente, acabou acordando e presenciando a cena. Ela teria pego um objeto na cozinha para tentar conter o agressor.



O homem a seguiu dentro da casa e pegou uma faca para tentar atingi-la. Neste momento, a mãe se colocou na frente e acabou sendo esfaqueada de maneira fatal. Após ter matado a própria companheira, o homem fugiu da residência em seu carro.

A Polícia Civil de Luziânia conseguiu um mandado de prisão temporária para o suspeito. Os policiais do Grupo de Investigação de Homicídios (GIH) procuraram o criminoso por dois dias (18 e 19), mas não tiveram sucesso.

Na noite de sexta, o homem se apresentou espontaneamente na delegacia junto de seu advogado para se entregar. Ele já possuía passagens por homicídio e acabou preso novamente.