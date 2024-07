'Homem-aranha' joga agressor em trilhos do metrô após levar soco - Reprodução

'Homem-aranha' joga agressor em trilhos do metrô após levar socoReprodução

Publicado 21/07/2024 10:59 | Atualizado 21/07/2024 11:03

Um jovem de 25 anos, vestindo a fantasia do "Homem-Aranha", foi agredido na noite deste sábado (20) enquanto aguardava o metrô na estação Carlos Prates, localizada na Região Noroeste de Belo Horizonte, Minas Gerais. Assista:

bh. noite de sábado. homem aranha caminha tranquilamente pela estação carlos prates.



um cara agride homem aranha. aleatoriamente. talvez seja um discípulo dr. octopus? vai saber.



o que ele não esperava? o homem aranha é MESMO o homem aranha. o cara apanha MUITO. + pic.twitter.com/w0auynjCC0 — carolinha ama broa (@carousca) July 20, 2024

De acordo com informações da Polícia Militar (PM), o rapaz, que trabalha como recreador em festas, estava conversando com uma pessoa interessada em seu trabalho. Durante a conversa, um homem de 33 anos passou pelo local e, acreditando que o "Homem-Aranha" havia falado algo sobre ele, iniciou uma discussão e deixou a estação.



Pouco depois, o agressor retornou correndo e desferiu um soco no "Homem-Aranha", que reagiu empurrando ele nos trilhos enquanto pedia ajuda aos seguranças da estação. O homem, agora na linha férrea, começou a arremessar pedras no personagem. Três seguranças foram necessários para conter o agressor, que alegou sofrer de problemas psiquiátricos e afirmou estar sendo perseguido pelo "Homem-Aranha".

Mesmo algemado, o homem conseguiu escapar momentaneamente, sendo novamente contido pelo "Homem-Aranha" com um golpe de mata-leão. Usuários do metrô que presenciaram a briga registraram a cena, que rapidamente se espalhou pelas redes sociais.

O suspeito foi encaminhado à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Oeste para receber atendimento, enquanto o "Homem-Aranha" dispensou cuidados médicos. Ambos foram levados pela polícia à delegacia para registro da ocorrência.