Lula já havia recebido Tony Blair no Palácio do Planalto, em setembro de 2023Ricardo Stuckert / PR

Publicado 21/07/2024 20:44

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) recebe o ex-primeiro-ministro britânico, Tony Blair, nesta segunda-feira (22), em audiência marcada para as 15h30 no Palácio do Planalto. Lula já havia recebido Blair em setembro do ano passado, quando debateram "geopolítica internacional, as perspectivas do mundo em desenvolvimento e as principais contribuições do Brasil para o aprimoramento da governança global".

Às 16h30, Lula se reúne com representantes de diversos ministérios. Além do vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin, estão previstas as participações dos ministros da Casa Civil, Rui Costa; Educação, Camilo Santana; Saúde, Nísia Trindade; do secretário-executivo da Fazenda, Dario Durigan; da secretária-executiva da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos, Cristina Kiomi Mori; também se reúne com o o presidente da Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial (ABDI), Ricardo Cappelli; e com o secretário de Governo Digital do MGI, Rogerio Souza Mascarenhas.

A agenda de Lula ainda traz uma reunião com secretário especial para assuntos jurídicos da Casa Civil substituto, Marcos Rogerio de Souza, às 14h40.