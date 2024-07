Flávio Bolsonaro - Jefferson Rudy/Agência Senado

Flávio BolsonaroJefferson Rudy/Agência Senado

Publicado 21/07/2024 16:23

O senador Flávio Bolsonaro (PL) comparou, neste domingo (21), o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) com o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, sem citar o nome do brasileiro. A fala vem minutos depois do anúncio da desistência de Biden na corrida eleitoral pela Casa Branca