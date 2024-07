Jogo da Mega-Sena, com seis números marcados, custa R$ 5 - Reprodução

Publicado 27/07/2024 21:19 | Atualizado 27/07/2024 21:57

Ninguém acertou as seis dezenas do concurso 2.754 da Mega-Sena, sorteadas na noite deste sábado (27), no Espaço da Sorte, em São Paulo. A previsão de premiação para o próximo sorteio é de R$ 100 milhões.



As dezenas sorteadas foram 10 - 14 - 44 - 55 - 56 - 58

Na faixa de cinco acertos houve 66 apostas ganhadoras, e cada uma vai levar R$ 68.839,98. Já 5.216 apostadores acertaram quatro números e cada um embolsará R$ 1.244,36.

As apostas para o próximo concurso, na terça-feira (30), podem ser feitas até as 19h (de Brasília) do dia do sorteio nas casas lotéricas credenciadas pela Caixa em todo o país ou pela internet.