Igor Sauceda foi preso em flagrante na segunda-feira (29) logo depois prestar depoimentoReprodução/TV Globo

Publicado 30/07/2024 08:26 | Atualizado 30/07/2024 08:42

O motorista de um Porsche amarelo que atropelou e matou o motociclista Pedro Kaique Ventura Figueiredo, de 21 anos, após uma discussão no trânsito, em São Paulo, passará por uma audiência de custódia nesta terça-feira (30). Igor Sauceda, de 27 anos, foi preso em flagrante na segunda-feira (29) logo depois prestar depoimento.

O delegado Edilzo Lima indiciou Igor Sauceda por homicídio doloso com dolo eventual com motivo fútil ou torpe. A Justiça vai decidir se converte a prisão em flagrante em preventiva, como pede a Polícia Civil, ou se o investigado responderá ao inquérito em liberdade.

Inicialmente, o caso havia sido registrado como homicídio culposo, quando não há intenção de matar, e lesão corporal. No entanto, após analisar imagens de câmeras de monitoramento, o delegado mudou a tipificação e incluiu a qualificadora de motivo fútil ou torpe.

Carlos Bobadilla, o advogado que faz a defesa do motorista, afirmou apenas que o cliente dele não consumiu bebida alcoólica antes da ocorrência. Igor passou pelo teste do bafômetro e não foi constatada a presença de álcool.

"Trata-se de dolo eventual. Foi um momento de fúria. Embora não esteja constatado que ele bebeu. Não estava sob efeito de substância análoga, tudo indica que ele teve um momento de fúria ao perseguir o motoqueiro após o motoqueiro derrubar o retrovisor dele", disse o delegado em entrevista coletiva. "Ele assumiu o risco de qualquer coisa, tanto de lesionar quanto de matar", acrescentou.



Sem dar muitos detalhes, Edilzo Lima disse que Igor Sauceda mudou de versão nos depoimentos. "As duas versões são totalmente contraditórias às imagens que nós apuramos. Ele conta uma história que não bate com a velocidade que aparece nas imagens nem com a posição que a moto inicialmente estava", aponta o delegado.

Acidente

De acordo com relatos de testemunhas, o motorista do veículo de luxo teria perseguido o motociclista após, supostamente, ele atingir o retrovisor do automóvel na Avenida Interlagos, Zona Sul de São Paulo. O jovem foi socorrido a um hospital, mas não sobreviveu aos ferimentos.

O impacto do acidente fez com que o Porsche também colidisse contra um poste, o que levou à interdição da Avenida Interlagos nas primeiras horas de segunda.

Imagens captadas por uma câmera de segurança mostram o momento do acidente . No vídeo, é possível ver a via vazia quando os veículos surgem. Ao se aproximar de um cruzamento, o automóvel de luxo atinge a motocicleta por trás e, sem seguida, perde o controle, atingindo um poste.

Após o acidente, o carro fica cruzado na pista, parado. Alguns segundos depois, um outro motociclista aparece e reduz a velocidade ao se deparar com a cena.