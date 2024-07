Massa de ar frio avança do Sul em direção ao Sudeste do Brasil - Divulgação

Publicado 30/07/2024 11:12

Uma massa de ar frio que se desloca pelo Brasil deve atingir com maior intensidade o Sul do Brasil, onde a previsão meteorológica indica possibilidade de geada e temperaturas negativas próximo à fronteira com o Uruguai na terça-feira, 30.



A partir de quinta-feira, dia 1º, está prevista uma virada no tempo e volta do calor à região. De acordo com a agência de meteorologia MetSul, muitas cidades podem registrar marcas acima dos 30°C, como Porto Alegre e sua região metropolitana, onde a sensação de tempo abafado deve predominar.



A massa de ar frio que avança do Sul em direção ao Sudeste do Brasil deve ainda romper o bloqueio atmosférico que tem afastado a chuva. Embora não exista previsão de temporais, a condição deve trazer alívio ao tempo seco que predominou nos últimos dias em São Paulo.

Rio de Janeiro

tempo virou na capital carioca nesta terça-feira, 30, e o frio do inverno voltou a dar as caras. Depois de uma semana de calor com o veranico, a temperatura voltou a baixar e há previsão de chuva.

Nesta terça, o céu vai ficar nublado durante todo o dia, podendo ocorrer chuvas durante a manhã, tarde e noite. A queda de temperatura é brusca, com termômetros marcando entre a máxima de 22°C e mínima de 17°C.



A Marinha do Brasil emitiu um alerta de ressaca na orla do Rio de Janeiro, que passa a valer às 15h desta terça, durando até às 9h de quinta-feira, 1°, com ondas que podem chegar até 2,5 metros.



Na quarta, 31, a previsão de chuva segue somente pela manhã. Durante à tarde e à noite, o céu continua com muitas nuvens, porém o tempo fica firme. A temperatura vai ser um pouco mais alta, variando entre a máxima de 25°C e mínima de 16°C.



A partir de quinta-feira não deve chover mais no Rio, porém, o frio permanece na cidade. Neste dia, os termômetros vão marcar entre a mínima de 16°C e máxima de 26°C. O céu fica nublado, com névoa ao amanhecer.



Já na sexta, 2, a temperatura sobe poucos graus, ficando entre 28°C e 15°C. Também não há previsão de chuva e o sol volta a aparecer entre algumas nuvens.