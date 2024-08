Homem, de 27 anos, foi preso em flagrante após cometer três crimes no mesmo dia - Divulgação

Publicado 16/08/2024 09:18 | Atualizado 16/08/2024 10:25

Goiás - Um homem, de 27 anos, foi preso depois de ter cometido, no mesmo dia, maus-tratos animais, invasão de propriedade e ameaça. Ele foi capturado nesta quinta-feira (15), em Goiandira, no interior de Goiás.

Os três crimes aconteceram quando o suspeito pulou o muro de uma casa com o intuito de furtar objetos e se deparou com um cachorro, que começou a latir como forma de alertar seus tutores. O criminoso, em seguida, deu vários chutes no animal, que depois recuou.

Os moradores da casa, ao ouvir os latidos do cão, foram até o portão, quando se depararam com o homem, que os ameaçou e fugiu. Depois que ele foi embora, as vítimas do crime resgataram a filmagem de uma câmera na residência e fizeram uma denúncia na Delegacia de Goiandira.

Com o material em mãos, a Polícia Civil iniciou buscas pelo suspeito e conseguiu prendê-lo em flagrante. O homem já tinha passagens pelos crimes de resistência, roubo e furto. Na delegacia, ele confessou o ocorrido, mas disse ter sido mordido pelo animal antes de chutá-lo. A alegação não foi comprovada na filmagem.