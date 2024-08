Brasil enfrentará onda de calor em setembro, com previsão de temperaturas recordes acima de 40ºC - Pixabay

Brasil enfrentará onda de calor em setembro, com previsão de temperaturas recordes acima de 40ºCPixabay

Publicado 29/08/2024 17:58 | Atualizado 29/08/2024 17:59

Uma nova onda de calor deve ganhar força nos próximos dias, provocando a elevação das temperaturas em grande parte do Centro-Sul do Brasil, com expectativas de registros superiores a 40ºC em áreas do Centro-Oeste.

Segundo a Climatempo, o fenômeno se deve ao estabelecimento de uma nova massa de ar quente e seco, prevista para ocorrer a partir da primeira semana de setembro, com início já na próxima segunda-feira (2).

Os modelos meteorológicos atuais indicam que essa onda de calor poderá ser mais duradoura, mantendo temperaturas altas até meados da segunda quinzena do próximo mês em várias regiões do país, conforme relatado pelo serviço meteorológico.

Em consequência disso, a Climatempo alerta que a umidade do ar pode cair para níveis críticos, inferiores a 12%, em diversas cidades, incluindo o sul de Mato Grosso, o interior paulista, o Triângulo Mineiro, o centro-norte e nordeste de Mato Grosso do Sul, além do sul de Goiás.

A combinação do clima seco com a atmosfera parada deve ainda favorecer o aumento na concentração de poluentes, o que poderá impactar gravemente a qualidade do ar nos próximos dias.