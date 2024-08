Influenciadora alega ter voado em uma aeronave da Voepass - Reprodução

Influenciadora alega ter voado em uma aeronave da VoepassReprodução

Publicado 30/08/2024 15:07

São Paulo - A influenciadora Hanna Clara viralizou nas redes sociais nesta semana após ter postado um vídeo em que alega ter voado sozinha em um avião da Voepass. O voo em questão saiu de Viracopos, em Campinas, e foi para Confins, em Belo Horizonte. A empresa, no entanto, não atua em nenhum destes aeroportos. Segundo ela, tudo aconteceu após uma série de atrasos. Confira o relato:

"E eu que acabei viajando no avião vazio, porque estava todo mundo com medo desse avião cair. Eu tinha uma conexão de Viracopos até Confins, e o voo estava marcado para 16h. Só que já eram quase 19h, e o avião ainda não tinha chegado. E o pessoal não parava de remarcar os horários", contou.

"Ja era a terceira remarcação quando o avião chegou, às 21h. Eles passaram a informação que o avião estava estragado. Eles deram a opção de aguardar o avião ser consertado ou ir em outro avião. O problema é que ele (o avião) é da Voepass. Sabe aquele que acabou de cair?", continuou.



Por fim, ela conta que decidiu embarcar mesmo assim. "No fim eles deram a opção de pegar um voucher para ficar em um hotel e embarcar no dia seguinte. Eu escolhi embarcar (na mesma noite), Mas para a minha surpresa eu fui sozinha, no meu avião particular. Estou rindo de nervoso, gente. Foi um voo muito difícil", finalizou.

Empresa não opera em Viracopos

No próprio site da empresa, os aeroportos de Confins e Viracopos não constam na lista de destinos da companhia. No vídeo, também é possível ver o emblema da Azul Linhas Aéreas, justamente onde seria o embarque da influenciadora.



O relato também foi questionado por algumas pessoas que comentaram no vídeo. Elas alegam que as imagens da parte interna do avião gravadas pela influenciadora não condizem com uma aeronave da Voepass.