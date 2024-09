A candidata à prefeitura de São Paulo, Tabata Amaral (PSB) - Reprodução / Internet

A candidata à prefeitura de São Paulo, Tabata Amaral (PSB) Reprodução / Internet

Publicado 04/09/2024 11:21

A candidata à Prefeitura de São Paulo e deputada federal Tabata Amaral (PSB) participou na manhã desta quarta-feira, 4, de sabatina da Rádio Eldorado. Durante a primeira metade do programa, o assunto predominante foi o desempenho da candidata do PSB nas pesquisas eleitorais e a adoção de uma estratégia combativa contra Pablo Marçal (PRTB).

A candidata afirmou que busca o eleitor de perfil independente e que não receia repetir a sina de candidatas como Simone Tebet (MDB) e Marina Silva (Rede), que se posicionaram ao centro e não conseguiram se viabilizar eleitoralmente.

Sobre a estratégia combativa contra Marçal, Tabata disse que o influenciador está "morrendo de medo" com a exposição de possíveis irregularidades ao previsto na lei eleitoral. "As pessoas estão descobrindo quem ele é", disse a candidata do PSB sobre o ex-coach.

Prefeita por oito anos

Tabata citou que pretende ampliar a cobertura da educação em tempo integral em 50% "durante o primeiro mandato". Questionada sobre estimar desde já um segundo mandato à frente do Executivo da capital paulista, a candidata reforçou a vontade e disse que é uma "visão de longo prazo que está faltando para São Paulo".

A deputada federal criticou o uso da Prefeitura como trampolim político, ou seja, sendo utilizada como catapulta de outros projetos políticos, como o governo do Estado ou a Presidência da República.