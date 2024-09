Deolane Bezerra foi presa durante operação contra lavagem de dinheiro e jogos ilegais - Genival / AgNews

Deolane Bezerra foi presa durante operação contra lavagem de dinheiro e jogos ilegaisGenival / AgNews

Publicado 05/09/2024 11:48

A advogada e influenciadora digital Deolane Bezerra, presa durante operação deflagrada pela Polícia Civil de Pernambuco que mira uma organização criminosa suspeita de envolvimento em jogos ilegais e lavagem de dinheiro, está na Colônia Penal Feminina do Recife (CPFR), na região metropolitana da capital. A audiência de custódia da empresária está marcada para acontecer nesta quinta-feira (5).

Deolane mora em São Paulo e foi para Pernambuco para a formatura da sua mãe, Solange Bezerra, em Direito. A mãe da influenciadora também foi detida na ação. Elas estão na mesma cela.



A informação foi confirmada pela Secretaria de Administração Penitenciária e Ressocialização de Pernambuco. As autoridades não detalharam as suspeitas que pesam sobre Deolane, que diz ser vítima de "grande injustiça".

Nesta manhã, foi reforçado o esquema de segurança em frente ao presídio onde ela está, com policiais do Grupo de Operações de Segurança da Polícia Penal de Pernambuco.



Também conhecida como Bom Pastor, a Colônia Penal Feminina do Recife fica localizada na Rua do Bom Pastor, 1407, no Engenho do Meio, em Recife.



A unidade prisional é voltada para presas provisórias, funcionando como uma espécie de triagem. Segundo informações da CPFR, atualmente há 350 mulheres no local.



"Por se tratar de um caso de repercussão, a unidade prisional tomou as medidas cabíveis de segurança a fim de resguardar a integridade física da pessoa privada de liberdade, mantendo-a em cela reservada", disse a SEAP/PE.



Os demais tratamentos prestados à detenta, como visita de advogados e alimentação, seguem a rotina da unidade prisional. A Seap esclarece ainda que as visitas familiares ocorrem nos fins de semana.



Operação teve carros de luxo e aeronaves apreendidos



Além de 19 mandados de prisão, a Operação Integration cumpriu 24 mandados de busca e apreensão domiciliar, sequestro de bens (carros de luxo, imóveis, aeronaves e embarcações) e valores. Também foi pedido o bloqueio de ativos financeiros no valor de R$ 2,1 bilhões.



As autoridades dizem que entre os alvos estão grupos ligados a bets (sites de apostas esportivas), mas afirmam que o alvo da investigação são atividades não permitidas pela lei (apostas esportivas são regulares).



Os mandados foram cumpridos no Recife (PE), Campina Grande (PB), Barueri (SP), Cascavel e Curitiba (PR) e Goiânia (GO). Todos eles foram expedidos pelo Juízo da 12ª Vara Criminal da Comarca da capital pernambucana.



A investigação começou com a apreensão de R$ 180 mil e já está na 3ª fase. É voltada para um esquema de lavagem de dinheiro adquirido por meio de jogos de azar e dividida em três fases: aquisição, ocultação e integração do dinheiro ao patrimônio dos envolvidos — esta última ocorre é a que motivou a prisão de Deolane.



Os sites VaideBet e Esportes de Sorte afirmam cumprir a legislação e dizem estar à disposição das autoridades. Já Deolane afirma ser vítima de "grande injustiça" e sua defesa acrescenta tratar as questões legais com "seriedade e transparência".

Influenciadora já foi alvo de outra investigação sobre jogos

Deolane já foi alvo de busca e apreensão pela Polícia Civil de São Paulo por suspeita de ter relação com a Betzord, empresa de apostas esportivas na internet, em 2022. Na época, a Betzord era investigada por "crime contra a economia popular e associação criminosa".

Sem citar a operação policial, a advogada chegou a gravar um vídeo em sua rede social após a busca e apreensão em sua mansão, no qual dizia que haveria mais um "processo" e que nada de ilícito tinha sido encontrado em sua residência. Ela também confirmou que os agentes levaram computadores, celulares e dois veículos.

Deolane ficou conhecida após sua relação com o funkeiro MC Kevin, de quem foi noiva. Em 2021, o jovem morreu aos 23 anos após cair do 5º andar de um prédio no Rio de Janeiro. A influenciadora estava com Mc Kevin quando ele caiu. A morte foi considerada um acidente no processo aberto pela Polícia Civil.



Com a repercussão do caso, a viúva do funkeiro passou a dar entrevistas sobre o ocorrido e assim ganhou notoriedade na mídia e nas redes sociais. A advogada e o cantor estavam juntos desde abril de 2021. Na ocasião, Deolane fez diversas críticas aos amigos do falecido marido, como MC VK.

Em pouco mais de um ano, a advogada se tornou influenciadora digital. Em 2022, Deolane integrou o elenco do reality show A Fazenda 14, na TV Record, onde protagonizou inúmeros barracos ao longo de sua participação, como ameaças e muitas polêmicas.

A empresária desistiu do programa na 11ª semana alegando ter sido informada de um problema de saúde da mãe. Deolane Bezerra é mãe de três filhos.

Aos 36 anos, ela já se envolveu em diversas polêmicas. Com mais de 20 milhões de seguidores nas redes sociais, ela vive uma realidade de ostentação, com viagens, shows, festas e joias.

*Com informações do Estadão Conteúdo