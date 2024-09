Instituto Médico Legal de Manaus - Reprodução/TV Globo

Publicado 08/09/2024 12:13 | Atualizado 08/09/2024 12:20

Amazonas - Uma criança, de 11 anos, morreu após ser baleada com tiros na cabeça ao sair de casa para comprar lanche na noite deste sábado (7), na Zona Leste de Manaus.

De acordo com a Polícia Civil, dois suspeitos chegaram no local em uma moto e atiraram na direção de um homem na tentativa de matá-lo. O menino passava pela rua no momento da ação e foi atingido pelos disparos.



A criança ainda chegou a ser socorrida para uma unidade de saúde, mas não resistiu aos ferimentos. O corpo foi encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML) e a Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS) investiga o caso. Até o momento, ninguém foi preso.