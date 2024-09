Arma utilizada pelo suspeito foi apreendida por policiais - Divulgação

Publicado 08/09/2024 13:31

Bahia - Um homem foi preso após fazer uma família refém em Ilhéus, no litoral sul da Bahia. Outros criminosos envolvidos conseguiram fugir.

De acordo com a Secretaria de Segurança Pública do estado, policiais realizavam um patrulhamento no bairro Basílio, quando receberam denúncias de disparos de armas de fogo. Durante as buscas, os militares localizaram homens armados, mas estes conseguiram escapar.

Um deles invadiu uma casa e fez uma família refém. Após negociações, as vítimas foram libertadas e o suspeito tentou fugir, mas depois foi alcançado durante uma troca de tiros com os agentes. O caso aconteceu na noite da última quinta-feira (5).

O homem foi socorrido ao Hospital Regional do Cacau, onde encontra-se custodiado, e a arma utilizada foi apreendida e apresentada na delegacia que atende à região, onde a ocorrência foi registrada.