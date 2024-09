Neto de Véia foi vítima de tentativa de homicídio - Reprodução

Publicado 08/09/2024 12:25 | Atualizado 08/09/2024 12:41

Pernambuco - O candidato a vereador do município de Surubim, no interior de Pernambuco, Neto de Véia (PSB) foi alvo de uma tentativa de homicídio. O caso aconteceu na noite da última sexta-feira (6).

O atentado ocorreu quando ele retornava para a sua casa, no bairro Nova Esperança, após trabalhar em sua campanha. Dois homens teriam se aproximado do automóvel em que ele estava e deram tiros. O veículo acabou saindo da via.

Neto é filho de Véia do Aprígio (PSB), que é candidata à Prefeitura de Surubim. Após saber do atentado ocorrido contra o filho, ela suspendeu temporariamente sua campanha política. Em um comunicado, ela citou que não irá "ceder ao medo".

Confira o posicionamento completo

"Na noite desta sexta-feira (06/09), Neto de Véia, filho da nossa candidata, foi vítima de um atentado contra sua vida, em uma emboscada com arma de fogo, quando voltava de uma atividade política para casa.



Véia e sua família estão empenhados no acompanhamento do estado de saúde do seu filho, por isso, estamos suspendendo os eventos da nossa campanha que seriam realizados neste fim de semana.



Agradecemos aos surubinenses pela solidariedade e pelas orações em prol da plena recuperação de Neto. Se Deus quiser, em breve, retornaremos nossa caminhada, com amor e esperança, sem ceder ao medo, ao ódio e à violência, que não fazem parte do nosso jeito de fazer política".

O Partido Socialista Brasileiro, ao qual Neto e Véia são filiados, também se manifestou sobre o ocorrido. Em comunicado junto com o Partido dos Trabalhadores, a organização relembrou outro episódio de violência ocorrido no estado.

"Diferentemente de tudo o que se poderia imaginar e desejar, a campanha eleitoral em Pernambuco volta a ser notícia não pela festa democrática de cores, propostas e esperança que invade os municípios, mas por episódios graves de violência.



Há cerca de dez dias, vivenciamos momentos de angústia após a tentativa de homicídio sofrida pelo prefeito de Sertânia, Ângelo Ferreira (PSB), vítima da intolerância de um opositor político. E na noite da última sexta-feira (6), novamente nos vimos aflitos, desta vez, com a notícia de um atentado a tiros praticado contra Neto de Véia, candidato a vereador de Surubim pelo PSB". Os partidos dizem se solidarizar e desejam pronta recuperação às vítimas.

Policiais civis da 16° Delegacia Seccional de Limoeiro investigam o caso.