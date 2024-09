Homem é preso após abusar de seus enteados - Divulgação

Homem é preso após abusar de seus enteadosDivulgação

Publicado 19/09/2024 12:59

Amazonas - Um homem de 36 anos foi preso em Beruri, no interior do Amazonas, por estuprar seus dois enteados, de 5 e 8 anos. A captura do suspeito aconteceu nesta quarta-feira (18).

De acordo com a Polícia Civil, a equipe policial foi acionada pelo Conselho Tutelar do município após a vítima de 5 anos, do sexo masculino, dar entrada em uma unidade hospitalar se queixando de dores nas partes íntimas.

Conforme informações passadas pela delegada Rosane Ferreira, da 80ª DP, foi a irmã, de 8 anos, que denunciou o ocorrido.

"A criança apresentava sintomas traumáticos e não se deixava ser higienizada nas partes íntimas pelo familiar e nem ser examinada pelo médico. A irmã, de 8 anos, relatou que o motivo da recusa seria o fato tanto ele quanto ela estarem sendo abusados sexualmente pelo padrasto", disse a delegada.

Segundo a delegada, os irmãos passaram por escuta especializada e, em depoimento, relataram que não sabem dizer há quanto tempo os abusos eram praticados. Eles disseram que os estupros acontecem de forma rotineira, quando ficavam a sós com o padrasto, nas vezes em que a mãe deles saía de casa.



"Eles também relataram que, em certa ocasião, um já presenciou o outro ser abusado. As vítimas foram submetidas a exames médicos e, quanto à menina de 8 anos, foram constatados vestígios da prática de atos libidinosos", finalizou a delegada.

Após os relatos, a Polícia Civil representou pela prisão preventiva do infrator. Após a autorização da Justiça, ele foi capturado no bairro Ribeirinho.

O homem responderá por estupros de vulnerável majorados por ser padrasto e cada um deles em continuidade delitiva, ou seja, por ter ocorrido diversas vezes. Ele já se encontra no sistema prisional.