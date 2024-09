Deputado Baleia Rossi é o coordenador da campanha de Ricardo Nunes - Agência Câmara

Publicado 24/09/2024 12:13

São Paulo - O coordenador da campanha de Ricardo Nunes (MDB), o deputado federal emedebista Baleia Rossi, repudiou a agressão que ocorreu no debate promovido pelo Flow News nesta segunda-feira, 23. "A provocação e o achincalhe são métodos para desvirtuar a discussão dos problemas reais", afirmou.

"O que ocorreu ontem [segunda-feira, 23] é mais um episódio lamentável da degradação do processo democrático" disse Rossi em comunicado enviado à imprensa. "É algo que nós temos falado há anos e até somos criticados por defender a moderação e o diálogo Ricardo Nunes não vai ceder", continuou.

Durante as considerações finais do debate, o produtor de vídeos do candidato Pablo Marçal (PRTB), Nahuel Medina, desferiu um soco em Duda Lima, marqueteiro do atual prefeito. O caso foi levado para a delegacia e o boletim de ocorrência foi registrado como agressão corporal leve.