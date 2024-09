Residência onde as vítimas foram encontradas no bairro Bela Vista, em Contagem - Reprodução/ Google Street View

Publicado 26/09/2024 12:03

Uma mulher de 32 anos foi encontrada morta pela mãe, de 56, nesta quarta-feira (25), dentro de uma casa em Contagem, na Região Metropolitana de Belo Horizonte. O irmão da vítima, de 29 anos, também estava no local em estado grave de desnutrição e desidratação.



Segundo a PM, a mãe estava há dias sem conseguir falar com os filhos. Na terça-feira (24), ela foi ao local, porém foi impedida pelo filho de entrar, afirmando que só permitiria sua entrada na residência se a mãe levasse uma "orientadora espiritual". Na quarta-feira (26), após ter ficado incomodada com a situação, a mulher voltou ao local com o marido, que arrombou o portão da residência. Eles encontraram a filha morta em um dos quartos e o rapaz em surto psicótico e em estado avançado de desnutrição.

O rapaz foi atendido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e levado à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) JK.

A Polícia Civil realizou a perícia no local e liberou o corpo da irmã, que foi conduzido ao Instituto Médico-Legal (IML) em Belo Horizonte. O caso foi encaminhado para 6ª Delegacia Distrital de Contagem, e as investigações continuam em andamento.