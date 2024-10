Procissão saiu da Catedral de Belém e foi até a Praça Santuário de Nazaré - Reprodução / Instagram

Procissão saiu da Catedral de Belém e foi até a Praça Santuário de NazaréReprodução / Instagram

Publicado 13/10/2024 11:55 | Atualizado 13/10/2024 12:44

As celebrações do Círio de Nazaré reuniram uma gigantesca multidão de fiéis neste domingo (13), em Belém, capital do Pará. O dia começou com a Missa do Círio, às 6h, na Catedral de Belém, seguida pela saída da procissão, às 7h, rumo à Praça Santuário de Nazaré. Registros das redes sociais mostraram os devotos emocionados com a passagem da imagem da Padroeira do Brasil.



A cerimônia contou com a presença do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e a primeira-dama, Janja Lula da Silva. Eles ficaram no camarote do governador do Pará, Helder Barbalho (MDB), segundo a assessoria do Palácio do Planalto. O mandatário já havia marcado presença na Romaria Fluvial , uma das principais procissões do Círio, que aconteceu neste sábado (12).

As celebrações vão continuar no próximo sábado (19), com o Ciclo Romaria, na Praça Santuário de Nazaré, e a Romaria da Juventude, que parte da Paróquia Santuário de Nossa Senhora Aparecida.

No dia 26 de outubro, serão realizadas as Romarias dos Corredores, com trajeto de 8 km que começa e termina na Praça Santuário de Nazaré, da Acessibilidade, idealizada para o público que tem algum tipo de deficiência, e a Procissão da Festa. A Missa de Encerramento acontecerá em 27 de outubro, na Capela da Comunidade Sagrada Família.

Sobre o Círio de Nazaré

O Círio de Nazaré é uma manifestação de fé à Nossa Senhora de Nazaré, reconhecida como Patrimônio Cultural Imaterial pelo Iphan e declarado Patrimônio Cultural da Humanidade pela UNESCO. Considerado a maior festividade católica do Brasil, ele acontece há mais de 200 anos em Belém.

A história do Círio começou em 1700, quando a Imagem de Nossa Senhora de Nazaré foi achada pelo Caboclo Plácido, às margens de um rio localizado próximo de onde hoje, está a Basílica Santuário de Nossa Senhora de Nazaré. Em 1793, aconteceu a primeira procissão em homenagem à Padroeira dos paraenses.