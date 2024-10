Concessionária vai apurar o que causou o incêndio na composição da CPTM - Rogério Cassimiro/Governo do SP

Publicado 15/10/2024 13:40

Um vídeo que circula nas redes sociais mostra um vagão de trem atingido por fogo, na região da Estação Granja Julieta, da Linha 9-Esmeralda, na Zona Sul da capital paulista. A situação ocorreu na noite desta segunda-feira, 14,, na capital paulista. A linha, administrada pela ViaMobilidade, foi repassada pelo governo do estado à iniciativa privada em 2022.



Nas imagens, é possível ver passageiros dentro do vagão em movimento enquanto há explosões na parte de fora. Depois que os usuários conseguem sair por uma das portas do trem para a plataforma, um deles grava a parte de cima de um vagão que tinha chamas. Não houve feridos.