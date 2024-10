Fuad Noman (PSD) e Bruno Engler (PL), candidatos à prefeitura de Belo Horizonte - Divulgação/Prefeitura de BH/Assembleia Legislativa

Fuad Noman (PSD) e Bruno Engler (PL), candidatos à prefeitura de Belo HorizonteDivulgação/Prefeitura de BH/Assembleia Legislativa

Publicado 24/10/2024 17:02

Pesquisa Datafolha divulgada nesta quinta-feira, 24, aponta que o prefeito de Belo Horizonte, Fuad Noman (PSD), tem 46% das intenções de voto contra 39% do deputado estadual Bruno Engler (PL), a três dias do segundo turno na capital mineira. Indecisos são 5%, e 10% disseram que votariam em branco, nulo ou em ninguém.

A margem de erro é de três pontos percentuais para mais ou para menos. Os dados são referentes ao cenário estimulado, quando os nomes dos candidatos são apresentados aos eleitores. Nos votos válidos, cálculo que exclui brancos, nulos e indecisos, Fuad tem 54% contra 46% de Engler.

Ambos os candidatos oscilaram dois pontos percentuais para baixo No levantamento anterior, divulgado no dia 10 de outubro, Fuad tinha 48% e Engler, 41%. Indecisos eram 4%, enquanto brancos e nulos somavam 8%.

O Datafolha entrevistou 910 pessoas entre os dias 22 e 24 de outubro. O instituto foi contratado pelo jornal Folha de S.Paulo e pela TV Globo. O nível de confiança é de 95%. O levantamento foi registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o protocolo MG-04815/2024.

Fuad manteve os mesmos 35% na pesquisa espontânea, em que os nomes dos candidatos não são informados aos entrevistados; 1% disse que votará no "atual mandatário". Engler oscilou de 31% para 29% das menções. Há ainda 4% que disseram que votarão "no 55", número do prefeito, mesmo percentual que responderam "no 22", número do deputado estadual. Indecisos recuaram de 19% para 16%, enquanto brancos e nulos saíram de 7% para 8%. Outros nomes foram citados em 3% das respostas.

Engler é mais rejeitado do que Fuad: 47% responderam que não votariam de jeito nenhum no candidato do PL, taxa que cai para 36% no caso do prefeito. A definição de voto, contudo, é semelhante no eleitorado dos dois: 87% dos eleitores de Fuad e 85% dos de Engler dizem estar decididos sobre seus votos. No total, 84% afirmam que a decisão é definitiva e 15% responderam que ainda podem mudar de ideia.