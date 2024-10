Aeronave da FAB aterrissou nesta sexta-feira, às 4h15 - Arquivo / FAB / Divulgação

Aeronave da FAB aterrissou nesta sexta-feira, às 4h15Arquivo / FAB / Divulgação

Publicado 25/10/2024 11:09 | Atualizado 25/10/2024 12:59

Aterrissou nesta sexta-feira (25), às 4h15, a aeronave KC-30, da Força Aérea Brasileira (FAB), utilizado na Operação “Raízes do Cedro”, com mais 239 passageiros e três animais domésticos resgatados do conflito entre o Hezbollah e o Exército israelense, no Líbano.

É o oito voo com brasileiros, e seus familiares, que estavam no Líbano e pediram para voltar ao Brasil. Ao todo, foram 1.877 pessoas e 21 animais de estimação trazidos da região em conflito no Oriente Médio. O Itamaraty afirmou que recebeu cerca de três mil solicitações para embarque de repatriações.

A Operação Raízes do Cedro é promovida pelos ministérios das Relações Exteriores e da Defesa, teve início em 5 de outubro, com o acirramento do conflito no Oriente Médio.

A operação conta também com o apoio do Ministério da Justiça e Segurança Pública, do Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome (MDS), do Ministério da Saúde, da Polícia Federal, da Receita Federal e da Polícia Rodoviária Federal.

O Itamaraty, por meio da Embaixada do Brasil em Beirute, mantém contato com brasileiros e seus familiares próximos para atendimento de assistência consular, verificação da necessidade de organizar os voos de repatriação.

O governo brasileiro ainda ressalta o alerta para as orientações de segurança das autoridades libanesas, sendo que aqueles com disponibilidade de recursos procurem deixar o território libanês por meios próprios. O aeroporto de Beirute continua em operação, com a realização de 26 voos diários da companhia libanesa Middle East Airlines.