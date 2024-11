Cerimônia de premiação do concurso 'Brasil Tá Pra Game' - Marcelo Piu / Prefeitura do Rio

Publicado 02/11/2024 12:10

Foram anunciados nesta sexta-feira (1º), no Rio, os vencedores do concurso 'O Brasil Tá Pra Game', promovido pela Embratur e pela Abragames. O grande campeão foi o desenvolvedor Guilherme Giacomini, com o jogo "Língua".

Em segundo ficou o estúdio Aoca Game Lab, com "Árida", e em terceiro o estúdio KwO, com "Aleijadinho Virtual". Receberam menção como destaques "Maranhão Encantado", do estúdio Trapcat, e "Teleforum", do Monumenta Collab. Os dez finalistas tiveram a diversidade cultural do Brasil como destaque.

A solenidade, que aconteceu na Arena Gamer da Nave do Conhecimento do Engenhão, Zona Norte do Rio, contou com a participação dos presidentes da Embratur, Marcelo Freixo, e da Associação Brasileira dos Desenvolvedores de Jogos Eletrônicos (Abragames), Rodrigo Terra, da secretária de Ciência e Tecnologia do Rio, Thereza Paiva, e do coordenador de Games e eSports da Prefeitura, Chandy Teixeira.

O concurso teve 51 inscritos, reunindo participantes de diversos estados.

"Esse prêmio é muito importante para mim, mas ele simboliza uma importância ainda maior porque todo mundo está voltando seus olhos para a indústria de games no Brasil. O meu jogo foi uma ideia que eu tive há muito tempo. Eu cresci com os jogos de RPG como 'Chrono Trigger' e 'Zelda'. Eu pensei: e se eu fizesse um RPG ou um jogo de aventura que se passasse no Nordeste do Brasil? Eu tenho sotaque paulista, mas eu cresci na Bahia, minha família é de lá, então ela está no meu coração. Poder realizar o Língua e ajudar a espalhar a cultura brasileira foi muito importante para mim", destacou Guilherme Giacomini, primeiro lugar do concurso.

O vencedor recebeu um prêmio de R$ 70 mil. Segundo e terceiro colocados foram agraciados com R$ 40 mil cada.

Os selecionados também serão promovidos em eventos internacionais da Embratur. Nas feiras, por exemplo, haverá consoles para que os visitantes conheçam um pouco do Brasil com o joystick nas mãos.

"O que pensamos é que esse mundo dos games é uma ferramenta que pode promover o Brasil. Os jogos podem mostrar o folclore e a gastronomia do país, a diversidade brasileira. Se isso entra nos games e se espalha pelo mundo, isso fortalece o turismo, pois promove o país", declarou Marcelo Freixo.